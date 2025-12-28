Eskişehir'de 12 Metrelik Çukura Düşen Köpek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Eskişehir'de avlanırken yaklaşık 12 metre derinliğindeki çukura düşen köpek, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Müdahale ve Kurtarma Operasyonu

Olay, Odunpazarı ilçesi Çamlıca-Yörükkırka mevkiinde gerçekleşti. Saat 12.32'de gelen ihbar üzerine bölgeye intikal eden Eskişehir İl AFAD ekipleri, derin çukurdaki hayvanı çıkarmak için teknik çalışma başlattı.

Ekipler, bölgeye 2 araç ve 5 personel ile sevk edildi. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda köpek, saat 13.40'ta bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

