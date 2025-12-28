DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.738,9 -0,36%

Eskişehir'de 12 Metrelik Çukura Düşen Köpek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Eskişehir Odunpazarı'nda 12 metrelik çukura düşen köpek, AFAD'ın 2 araç ve 5 personelle yürüttüğü operasyonla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:59
Eskişehir'de 12 Metrelik Çukura Düşen Köpek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Eskişehir'de 12 Metrelik Çukura Düşen Köpek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Eskişehir'de avlanırken yaklaşık 12 metre derinliğindeki çukura düşen köpek, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Müdahale ve Kurtarma Operasyonu

Olay, Odunpazarı ilçesi Çamlıca-Yörükkırka mevkiinde gerçekleşti. Saat 12.32'de gelen ihbar üzerine bölgeye intikal eden Eskişehir İl AFAD ekipleri, derin çukurdaki hayvanı çıkarmak için teknik çalışma başlattı.

Ekipler, bölgeye 2 araç ve 5 personel ile sevk edildi. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda köpek, saat 13.40'ta bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

ESKİŞEHİR’DE AV SIRASINDA 12 METRELİK ÇUKURA DÜŞEN KÖPEK, AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD)...

ESKİŞEHİR’DE AV SIRASINDA 12 METRELİK ÇUKURA DÜŞEN KÖPEK, AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) EKİPLERİNİN 2 ARAÇ VE 5 PERSONELLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLA SAĞ OLARAK KURTARILDI.

ESKİŞEHİR’DE AV SIRASINDA 12 METRELİK ÇUKURA DÜŞEN KÖPEK, AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD)...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'da Trafik Çilesi: Kar Lastiği ve Zincir Eksikliği Kilometrelerce Kuyruk
2
Adana'da Taşlı, Şişeli ve Sopalı Kavga: "Cono" Aşireti İddiası
3
Eskişehir'de 12 Metrelik Çukura Düşen Köpek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
4
Yüksekova'da Karla Mücadele Aracı Devrildi — Operatör Yaralanmadı
5
Antakya'da Beton Mikseri Motosiklete Çarptı: 13 Yaşındaki Esat D. Hayatını Kaybetti
6
Kocaeli TEM Otoyolu'nda otomobil tır ile tünel duvarı arasında sıkıştı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti