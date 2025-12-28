Adana'da Taşlı, Şişeli ve Sopalı Kavga: "Cono" Aşireti İddiası

Olayın Detayları

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve "Cono" aşireti mensubu oldukları öne sürülen komşu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sokak ortasında büyüyerek tarafların birbirlerine taş, şişe ve sopalarla saldırmasına dönüştü.

Görüntülerde, kavgaya katılanların daha sonra şişe topladığı, ayrıca kadın ve çocukların da olaya karıştığı görülüyor. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri müdahale ederek grubu dağıttı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

