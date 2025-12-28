DOLAR
Uludağ'da Trafik Çilesi: Kar Lastiği ve Zincir Eksikliği Kilometrelerce Kuyruk

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu dönüş trafiğini kilitledi; kar lastiği ve zinciri olmayan sürücüler nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu, binlerce tatilci mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 19:07
Hafta sonu yoğunluğu dönüşü kilitledi

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatilini fırsat bilen aileler ile günübirlikçilerin akınına uğradı. Oteller Bölgesi’ndeki konaklama tesisleri ve pistler, yerli ve yabancı turistlerle dolarken, bölge yoğun bir hareketlilik yaşadı.

Akşam saatlerinde zirveden şehir merkezine dönüş ise kar lastiği ve zinciri olmayan sürücüler nedeniyle çileye dönüştü. Uludağ’dan şehir merkezine uzanan kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu ve binlerce tatilci yolda mahsur kaldı.

Ekiplerin müdahalesi

Jandarma ekipleri bölgede tedbirleri arttırdı. Zincirsiz ve kar lastiği olmayan araç sürücüleri zor anlar yaşarken, yolların tekrar açılması için çalışmalar devam etti.

Hafta sonu yoğunluğunun yarattığı bu trafik sorunu, kış turizmi dönemlerinde ulaşım güvenliği ve hazırlığın önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

