Düzce'de Kar Safarisi: Off-Road Kulübü Vinçle Şarampole Kayan Minibüsü Kurtardı

Düzce'de kar safarisi sırasında şarampole kayan minibüs kurtarıldı

Off-road ekipleri vinç destekli müdahale gerçekleştirdi

Düzce'de yaylaya kar safarisi yapmak üzere yola çıkan Düzce Safari Off-Road kulübü üyeleri, Samandere Şelalesi mevkiinde şarampole kayan bir minibüse müdahale etti.

Kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole kayan minibüs, bölgede bulunan off-road ekiplerinin vinçli araçları ile yapılan koordineli çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, ekiplerin müdahalesiyle olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olayın güvenli ve hızlı bir şekilde sonlandırılması, bölgedeki off-road ekiplerinin deneyimi ve vinç desteğinin etkin kullanımı sayesinde sağlandı.

