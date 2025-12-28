DOLAR
Düzce'de Kar Safarisi: Off-Road Kulübü Vinçle Şarampole Kayan Minibüsü Kurtardı

Düzce Safari Off-Road üyeleri, Samandere Şelalesi'nde şarampole kayan minibüsü vinçlerle kurtardı; olayda yaralanma yok, anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 19:25
Düzce'de Kar Safarisi: Off-Road Kulübü Vinçle Şarampole Kayan Minibüsü Kurtardı

Düzce'de kar safarisi sırasında şarampole kayan minibüs kurtarıldı

Off-road ekipleri vinç destekli müdahale gerçekleştirdi

Düzce'de yaylaya kar safarisi yapmak üzere yola çıkan Düzce Safari Off-Road kulübü üyeleri, Samandere Şelalesi mevkiinde şarampole kayan bir minibüse müdahale etti.

Kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole kayan minibüs, bölgede bulunan off-road ekiplerinin vinçli araçları ile yapılan koordineli çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, ekiplerin müdahalesiyle olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olayın güvenli ve hızlı bir şekilde sonlandırılması, bölgedeki off-road ekiplerinin deneyimi ve vinç desteğinin etkin kullanımı sayesinde sağlandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

