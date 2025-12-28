Malatya'da pancar yüklü tır alev aldı, Kale'de maddi hasar

Malatya'nın Kale ilçesinde seyir halinde olan pancar yüklü tırda akşam saatlerinde yangın çıktı. Olayda can kaybı bildirilmezken araçta maddi hasar oluştu.

Olayın seyri

Olay, Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi Bent Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 23 HK 105 plakalı Mercedes marka pancar yüklü tırın yakıt bölümüne yakın bir noktadan henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldığı belirtildi.

Müdahale ve inceleme

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Yangına ilk müdahale, çevrede bulunan bir akaryakıt istasyonundaki vatandaşlar tarafından yangın tüpleriyle yapıldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekipler araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sonucu araçta maddi hasar oluştuğu ve olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

