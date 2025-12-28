DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.738,9 -0,36%

Malatya'da Pancar Yüklü Tır Alev Aldı — Kale'de Maddi Hasar

Malatya'nın Kale ilçesinde 23 HK 105 plakalı pancar yüklü tır akşam saatlerinde alev aldı; çevredekiler ve itfaiye müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 19:10
Malatya'da Pancar Yüklü Tır Alev Aldı — Kale'de Maddi Hasar

Malatya'da pancar yüklü tır alev aldı, Kale'de maddi hasar

Malatya'nın Kale ilçesinde seyir halinde olan pancar yüklü tırda akşam saatlerinde yangın çıktı. Olayda can kaybı bildirilmezken araçta maddi hasar oluştu.

Olayın seyri

Olay, Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi Bent Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 23 HK 105 plakalı Mercedes marka pancar yüklü tırın yakıt bölümüne yakın bir noktadan henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldığı belirtildi.

Müdahale ve inceleme

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Yangına ilk müdahale, çevrede bulunan bir akaryakıt istasyonundaki vatandaşlar tarafından yangın tüpleriyle yapıldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekipler araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sonucu araçta maddi hasar oluştuğu ve olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

Malatya'da seyir halindeki tır alev aldı

Malatya'da seyir halindeki tır alev aldı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'da Trafik Çilesi: Kar Lastiği ve Zincir Eksikliği Kilometrelerce Kuyruk
2
Adana'da Taşlı, Şişeli ve Sopalı Kavga: "Cono" Aşireti İddiası
3
Eskişehir'de 12 Metrelik Çukura Düşen Köpek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
4
Yüksekova'da Karla Mücadele Aracı Devrildi — Operatör Yaralanmadı
5
Antakya'da Beton Mikseri Motosiklete Çarptı: 13 Yaşındaki Esat D. Hayatını Kaybetti
6
Kocaeli TEM Otoyolu'nda otomobil tır ile tünel duvarı arasında sıkıştı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti