Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Hükümlüsü Dilucu Sınır Kapısında Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi sınır kapısında ele geçirildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2015 yılından bu yana aranan Azerbaycan uyruklu T.S. (44), Nahçıvan’dan Türkiye’ye giriş yapmak istediği sırada Dilucu Sınır Kapısı’nda yakalandı.

Gözaltı ve Adli Süreç

Şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak işlemleri tamamlandı. T.S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasının ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Emniyetin Çalışmaları

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

IĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR KİŞİ YAKALANDI.