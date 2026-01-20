Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Hükümlüsü Dilucu Sınır Kapısında Yakalandı

Dilucu Sınır Kapısı'nda, göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Azerbaycan uyruklu T.S. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 16:49
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 16:59
Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Hükümlüsü Dilucu Sınır Kapısında Yakalandı

Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Hükümlüsü Dilucu Sınır Kapısında Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi sınır kapısında ele geçirildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2015 yılından bu yana aranan Azerbaycan uyruklu T.S. (44), Nahçıvan’dan Türkiye’ye giriş yapmak istediği sırada Dilucu Sınır Kapısı’nda yakalandı.

Gözaltı ve Adli Süreç

Şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak işlemleri tamamlandı. T.S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasının ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Emniyetin Çalışmaları

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

IĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN...

IĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR KİŞİ YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Drift Paylaşımı Yapan Sürücüye Ceza ve 2 Ay Ehliyet Kısıtlaması
2
Kovancılar'da Karla Kaplı Yolda Şarampole Düşen Pikap Kurtarıldı
3
Yanmış Araçta Ölü Bulunan Müteahhit Burak Odabaş Artvin'de Uğurlandı
4
Muğla'da FETÖ firarisi A.E. Seydikemer'de yakalandı
5
Tunceli'de Suça Geçit Yok: Kaçak Avcılara 165 bin 317 TL Ceza, E.D. Tutuklandı
6
AFAD'tan Ula'da keçi kurtarma operasyonu
7
Muş'ta Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 12 Telefon Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları