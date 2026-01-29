Iğdır'da İki Yangın: Çatı Katı ile Yaycı Köyü'nde Maddi Hasar

Iğdır'da İki Ayrı Yangın Paniğe Neden Oldu

Iğdır’da biri bir apartmanın çatı katında, diğeri ise köyde ahşap bir evde olmak üzere iki ayrı yangın çıktı. Olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, her iki olayda da maddi hasar oluştu.

Birinci Yangın: Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çatı Katı

İlk yangın, Cumhuriyet Mahallesi Doğubeyazıt Caddesi 555. Sokak adresinde bulunan bir apartmanın çatı katında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı ve yangının binanın diğer dairelerine sıçramasını önledi.

Yangın sırasında bina tedbir amaçlı tahliye edildi; çatı katındaki daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İkinci Yangın: Yaycı Köyündeki Ahşap Ev

İkinci yangın ise Iğdır merkeze bağlı Yaycı köyü'nde meydana geldi. Ahşap tavanlı bir evde çıkan yangının, soba bacasında biriken kurum ve ziftlerin tutuşması sonucu başladığı öğrenildi. Alevlerin ahşap yapıya ulaşmasıyla yangın büyüdü ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Her iki olayda da herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirilirken, yangınlar sonucu maddi hasar oluştu. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için soba ve bacaların periyodik bakımının önemine dikkat çekti.

IĞDIR’DA BİRİ APARTMAN ÇATI KATINDA, DİĞERİ İSE KÖYDE AHŞAP BİR EVDE ÇIKAN İKİ AYRI YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. HER İKİ OLAYDA DA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMAZKEN, MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.