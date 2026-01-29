Iğdır'da İki Yangın: Çatı Katı ile Yaycı Köyü'nde Maddi Hasar

Iğdır’da apartman çatı katı ve Yaycı köyündeki ahşap evde çıkan iki yangın maddi hasara yol açtı; can kaybı veya yaralanma olmadı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:30
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:37
Iğdır'da İki Yangın: Çatı Katı ile Yaycı Köyü'nde Maddi Hasar

Iğdır'da İki Ayrı Yangın Paniğe Neden Oldu

Iğdır’da biri bir apartmanın çatı katında, diğeri ise köyde ahşap bir evde olmak üzere iki ayrı yangın çıktı. Olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, her iki olayda da maddi hasar oluştu.

Birinci Yangın: Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çatı Katı

İlk yangın, Cumhuriyet Mahallesi Doğubeyazıt Caddesi 555. Sokak adresinde bulunan bir apartmanın çatı katında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı ve yangının binanın diğer dairelerine sıçramasını önledi.

Yangın sırasında bina tedbir amaçlı tahliye edildi; çatı katındaki daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İkinci Yangın: Yaycı Köyündeki Ahşap Ev

İkinci yangın ise Iğdır merkeze bağlı Yaycı köyü'nde meydana geldi. Ahşap tavanlı bir evde çıkan yangının, soba bacasında biriken kurum ve ziftlerin tutuşması sonucu başladığı öğrenildi. Alevlerin ahşap yapıya ulaşmasıyla yangın büyüdü ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Her iki olayda da herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirilirken, yangınlar sonucu maddi hasar oluştu. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için soba ve bacaların periyodik bakımının önemine dikkat çekti.

IĞDIR’DA BİRİ APARTMAN ÇATI KATINDA, DİĞERİ İSE KÖYDE AHŞAP BİR EVDE ÇIKAN İKİ AYRI YANGIN PANİĞE...

IĞDIR’DA BİRİ APARTMAN ÇATI KATINDA, DİĞERİ İSE KÖYDE AHŞAP BİR EVDE ÇIKAN İKİ AYRI YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. HER İKİ OLAYDA DA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMAZKEN, MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

IĞDIR’DA BİRİ APARTMAN ÇATI KATINDA, DİĞERİ İSE KÖYDE AHŞAP BİR EVDE ÇIKAN İKİ AYRI YANGIN PANİĞE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Halk Otobüsünde Kalp Krizi: Şoför Muzaffer Sever Hayat Kurtardı
2
Gaziantep’te 55 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı
3
Uşak'ta Alzheimer Hastası Nurten Bilir 18 Gündür Kayıp
4
İzmir Bayraklı'da Çatı Katı Yangını Söndürüldü
5
Ali Yerlikaya, Berhem Salih ile Görüştü: Türkiye'nin Göç Yönetimi ve İş Birliği
6
Hasdal Yolu'nda Cezaevi Aracı Devrildi — Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
7
Aksaray'da NSM'den Narkotik Operasyonu: 8 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları