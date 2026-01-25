Iğdır'da Kurtlar Yerleşim Alanlarına İndi

Melekli ile Hakveyis kırsalında görüntülenen kurtlar, vatandaşlar tarafından kaydedildi

Iğdır’ın Melekli beldesi ile Hakveyis köyü kırsalında kurtlar yerleşimlere yakın bölgelerde görüntülendi. Vatandaşlar, görülen kurtları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yetkililerce doğrulanmamakla birlikte, bölge sakinleri bu görüntülerin son yılların en sert kışı ve yoğun kar yağışının etkisiyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanmasından kaynaklandığını belirtiyor. Sert kış koşullarının, kurtların kırsal alanlardan yerleşimlere inmesine neden olduğu ifade ediliyor.

Görüntülenen kurtların aynı hayvanlar olup olmadığı bilinmiyor; ancak bölgeden son haftalarda benzer ihbarların arttığı öğrenildi. Geçtiğimiz haftalarda Iğdır’ın farklı köylerinde de kurt görülmüştü.

Kurtların kırsal bölgelerde sıkça görülmesi, özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar arasında endişe yarattı. Bölge halkı, hayvanlarının güvenliği ve olası risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

