Iğdır'da Kurtlar Yerleşim Alanlarına İndi

Iğdır’ın Melekli beldesi ile Hakveyis köyü kırsalında kurtlar yerleşimlere indi; görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı, benzer ihbarlar son haftalarda arttı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 15:59
Iğdır'da Kurtlar Yerleşim Alanlarına İndi

Iğdır'da Kurtlar Yerleşim Alanlarına İndi

Melekli ile Hakveyis kırsalında görüntülenen kurtlar, vatandaşlar tarafından kaydedildi

Iğdır’ın Melekli beldesi ile Hakveyis köyü kırsalında kurtlar yerleşimlere yakın bölgelerde görüntülendi. Vatandaşlar, görülen kurtları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yetkililerce doğrulanmamakla birlikte, bölge sakinleri bu görüntülerin son yılların en sert kışı ve yoğun kar yağışının etkisiyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanmasından kaynaklandığını belirtiyor. Sert kış koşullarının, kurtların kırsal alanlardan yerleşimlere inmesine neden olduğu ifade ediliyor.

Görüntülenen kurtların aynı hayvanlar olup olmadığı bilinmiyor; ancak bölgeden son haftalarda benzer ihbarların arttığı öğrenildi. Geçtiğimiz haftalarda Iğdır’ın farklı köylerinde de kurt görülmüştü.

Kurtların kırsal bölgelerde sıkça görülmesi, özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar arasında endişe yarattı. Bölge halkı, hayvanlarının güvenliği ve olası risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

IĞDIR’DA KURTLAR YERLEŞİM YERLERİNE İNDİ

IĞDIR’DA KURTLAR YERLEŞİM YERLERİNE İNDİ

IĞDIR’DA KURTLAR YERLEŞİM YERLERİNE İNDİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da yasak ilişki cinayeti: Kadın sevgilisinin boğazını kesti
2
Karabük Yenice’de Otomobil Demir Bariyere Çarptı: 1 Yaralı
3
Silivri'de Alkollü Sürücü Kantar Binasına Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Hakkari'de kızakla kayarken otobüsün altına giren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
5
Endonezya'da Batı Java Heyelanı: Can Kaybı 16'ya Yükseldi
6
Gazipaşa'da Kaçan Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı
7
Başakşehir'de Kamyon Kabini Düştü: Şoför Ali Çevik Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları