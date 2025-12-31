DOLAR
Iğdır'da Kuyumcu Hırsızlığı: 2 Kilo 770 Gr Altın ve 190 Bin TL Ele Geçirildi

Iğdır'da çalındığı iddia edilen 2 kilo 770 gram altın ve 190 bin TL, üç şüphelinin yakalanmasıyla ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:48
Iğdır'da bir kuyumcudan altın ve nakit para çaldıkları iddia edilen üç şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayda ele geçirilen miktarlar, soruşturmanın yönünü belirledi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Habip Temirak'a ait kuyumcu dükkanında meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili başlattığı çalışmada; B.Ö., M.B. ve İ.A.'nın olayın şüphelileri olduğunu tespit etti ve kısa sürede gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ve incelemelerde, şüphelilerin çaldıkları altınların bir kısmını bozdurarak araç satın aldıkları belirlendi ve söz konusu araca el konuldu. Araçta ve şüphelilerden birinin ikametinde yapılan aramalarda toplam 2 kilo 770 gram altın ile 190 bin lira ele geçirildi.

Soruşturma ekipleri, olayla ilgili çalışmayı derinleştirirken, konuya ilişkin adli süreç ve detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.

