Iğdır'da Kuyumcu Soygunu: 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi — 2 kilo 770 gram altın, 190 bin lira

Iğdır'da bir kuyumcudan çalınan 2 kilo 770 gram altın ve 190 bin lira ile bağlantılı 3 zanlı, polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:26
Iğdır'da Kuyumcu Soygunu: 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi — 2 kilo 770 gram altın, 190 bin lira

Iğdır'da Kuyumcu Soygununda 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Polis, çalınan altın ve nakit paraya ulaştı

Iğdır’da bir kuyumcudan altın ve nakit para çaldıkları belirlenen üç şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Habip Temirak’a ait kuyumcu dükkanında meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen B.Ö., M.B. ve İ.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları bir kısmı altını bozdurarak araç satın aldığı belirlendi.

Şüphelilere ait araçta ve zanlılardan birinin ikametinde yapılan aramalarda 2 kilo 770 gram altın ile 190 bin lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

