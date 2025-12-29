Manisa Alaşehir'de Boşanma Aşaması Cinayeti: Kadın Sokakta Öldürüldü
Olayın Detayları
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Süreyya Köken, boşanma aşamasındaki eşi Kadriye Köken (40)'i sokak ortasında tüfekle başından vurarak ağır yaraladı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kadriye Köken'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri kısa sürede şüpheli Süreyya Köken'i yakalayarak gözaltına aldı.
Gelen bilgilere göre, Kadriye Köken kısa süre önce eşi Süreyya Köken hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Olayda zanlının tüfek kullandığı bildirildi.
Öte yandan, zanlının pastanelerde çalıştığı, ölen kadının ise günlük işlerde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA SİLAHLA VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ.