Manisa Alaşehir'de Boşanma Aşaması Cinayeti: Kadın Sokakta Öldürüldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokakta vurulan 40 yaşındaki Kadriye Köken hayatını kaybetti; şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:57
Manisa Alaşehir'de Boşanma Aşaması Cinayeti: Kadın Sokakta Öldürüldü

Manisa Alaşehir'de Boşanma Aşaması Cinayeti: Kadın Sokakta Öldürüldü

Olayın Detayları

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Süreyya Köken, boşanma aşamasındaki eşi Kadriye Köken (40)'i sokak ortasında tüfekle başından vurarak ağır yaraladı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kadriye Köken'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri kısa sürede şüpheli Süreyya Köken'i yakalayarak gözaltına aldı.

Gelen bilgilere göre, Kadriye Köken kısa süre önce eşi Süreyya Köken hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Olayda zanlının tüfek kullandığı bildirildi.

Öte yandan, zanlının pastanelerde çalıştığı, ölen kadının ise günlük işlerde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

