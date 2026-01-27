Iğdır’da Tuzluca Operasyonunda Aranan 3 Hükümlü Yakalandı

Tuzluca'da düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K., R.K. ve B.K. yakalandı ve tutuklanarak Iğdır S Tipi Cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:43
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Tuzluca ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Yakalananlar ve Kesinleşmiş Cezaları

Operasyonda; L.K., hakkında Kasten yaralama/dolandırıcılık suçlarından 13 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, R.K. ile B.K. ise her biri hakkında Kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar gözaltına alındı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

