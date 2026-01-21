Kocaeli Kartepe'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Çok sayıda yaralı; ilk müdahale vatandaşlardan

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, zirve dönüşünde içinde yolcuların bulunduğu bir otobüs sisli vadi mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Olay sırasında, otobüsteki yolculara ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşlar gerçekleştirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri ise sahada güvenlik önlemleri alarak, olay yerini görüntüleyen gazetecileri bölgeden uzaklaştırdı. Yaralılara yönelik saha müdahalesi ve ulaşım çalışmaları halen devam ediyor.

