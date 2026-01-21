Mardin Savur'da PKK'nin Katlettiği 21 Şehit Anıldı

Mardin Savur'da 21 şehit anıldı

Savur ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından 32 yıl önce katledilen 21 şehit için düzenlenen anma programı gerçekleştirildi. Tören, şehitlerin yakınları ve ilçe sakinlerinin katılımıyla kabir başlarında yapıldı.

Tören Detayları

Savur Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Ocak 1994 tarihinde PKK'nın Ormancık ve Akyürek köylerine düzenlediği saldırılarda şehit düşen 21 kişi, köy mezarlığında dualarla anıldı.

Törene Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı söylendi ve Kur’an-ı Kerim tilavet edildi.

Kaymakam Buyuran şehit ailelerine başsağlığı dilerken, Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi de şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi. Anma programı, İlçe Vaizi Ahmet Doğan tarafından okunan duanın ardından sona erdi.

Programın ardından şehitler için Akyürek Taziye Evinde katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

