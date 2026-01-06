İHA görüntüledi: Elif Kumal’ın aracında dikkat çeken şüpheli detaylar

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti'nden çıkarılan, kayıp Elif Kumal’a ait aracın içi İHA muhabiri tarafından görüntülendi. Yapılan incelemelerde bir dizi dikkat çekici bulgu tespit edildi.

Olay yerinde ve göletten çıkarılma süreci

Aracın göletten çıkarılmasının ardından kayda alınan görüntülerde, sürücü hava yastığının patlamadığı ancak perde yan hava yastıklarının patlayarak açıldığı görüldü. Araçta alt kısımda ciddi hasar ve parçalanma tespit edildi.

Olayın ilk günlerinde göl kıyısında bulunan alt muhafaza (kartel koruma) parçasının Elif Kumal’ın aracına ait olduğu kesinleşti. Ayrıca araca sonradan takıldığı belirlenen ön tampon korumalığına ait gri renkteki alt plastik parçaların ilk günlerde kıyıda bulunması ve aracın çıkarılmasının ardından bu parçaların aynı araca ait olduğunun anlaşılması kayda geçti.

Araç içi bulgular ve soru işaretleri

İncelemede ön lastiklerin patlak olduğu belirlendi. Araçta vitesin park (P) konumunda olduğu ve el freninin çekili olduğu görüldü; ancak bunun olay yerinde böyle olup olmadığı yoksa dalgıçlar tarafından çıkarma sırasında mı bu konuma getirildiği henüz netlik kazanmadı.

Görüntülerde ayrıca sürücü tarafı camının bir miktar açık olduğu dikkat çekti. Bu bulgular, olayın seyrine dair yeni soru işaretleri doğurdu.

Soruşturma titizlikle sürüyor

Ortaya çıkan veriler ışığında, Elif Kumal’ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi. Yetkililer, bulunan parçalar ve araçtaki hasar ile ilgili ayrıntılı forenzik incelemelerin sürdüğünü aktarıyor.

