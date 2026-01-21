İhsangazi'de Minibüsü Alev Alan Vatandaş Kalp Kriziyle Yaşamını Yitirdi

Olayın Detayları

Olay, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Haydarlar köyünde meydana geldi. İkamet eden Mustafa Küçükzengin, soğuk hava nedeniyle yakıt sistemi donan minibüsünü ısıtmak amacıyla aracın altına ateş yaktı.

Bir süre sonra altında yakılan ateşin sıçraması sonucu minibüs alev aldı. Yangın kısa sürede minibüsü sardı ve alevler evin garaj kısmına da sıçradı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile köylülerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Köyde yaşayan vatandaşlar, traktörleriyle yanan minibüsü ve garajda park halindeki otomobili çekerek kurtarmaya çalıştı.

Yangın sırasında Mustafa Küçükzengin fenalaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri köye sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Küçükzengin, İhsangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Küçükzengin, sevk edildiği sırada Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolunda hayatını kaybetti.

