İlker Pehlivan Son Yolculuğuna Uğurlandı — Yalova DEAŞ Operasyonu

Yalova’da DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis İlker Pehlivan (47), Yalova Merkez Camii’ndeki cenaze töreninin ardından Yalova Polis Şehitliği’ne defnedildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:24
Törene bakan ve binlerce vatandaş katıldı

Yalova’da DEAŞ operasyonunda şehit düşen 3 polisten biri olan İlker Pehlivan (47) için Yalova Merkez Camii’nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP’li Muharrem İnce ve il protokolü katıldı. Tören alanında binlerce vatandaş, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganlarıyla şehide son görevini yerine getirdi.

Cenazede şehidin amcası ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Evli ve 15, 12 ve 5 yaşlarında üç çocuk sahibi olan Pehlivan’ın yakınları törende duygulu anlar yaşadı.

Cenaze namazının ardından İlker Pehlivan'ın naaşı, Yalova Polis Şehitliği’ne defnedildi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

