İncirliova'da Bulaşık Makinesi Yangını İtfaiyeyle Söndürüldü

İncirliova'da bulaşık makinesinden çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde biri evde paniğe yol açan yangın, itfaiyenin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay, Acarlar Mahallesi 1843 Sokak'ta gerçekleşti.

Olayın seyri ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bulaşık makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere hızlı müdahale ederek mutfak bölümünü saran alevlerin diğer odalara sıçramasını önledi.

Hasar ve inceleme

Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak evde maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sonrası, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

