İnegöl'de Aile Kavgası Kanlı Bitti: Enişte Tutuklandı

İnegöl’de çıkan kavgada kayınbiraderini bacağından vuran Nurefeddin B.(66) tutuklandı; yaralı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:50
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:01
Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan tartışma, bir kişinin tabancayla vurulması ve eniştenin tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ferah sokaktaki 2 katlı evin 2. katında meydana geldi. Fahrettin S.(45), boşanma aşamasındaki ablası Nergiz B.'ye ait eşyaları almak üzere evine gelen ablasının eşi Nurefeddin B.(66) ile tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, eniştenin elindeki tabancayla kayın biraderine ateş ettiği, kayın biraderinin ise tekme ve yumruklarla karşılık verdiği bildirildi. Kavga sonucu şahıs, sol bacağından tabancayla yaralandı; enişte ise darp sonucu yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 ve polis ekipleri müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Sol bacağına isabet eden mermiyle yaralanan şahıs, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı; yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltı ve tutuklama

Darp sonucu yaralanan enişte, polis ekiplerince özel bir hastanede yapılan tedavisinin ardından, üzerinde ve ikametinde yapılan aramada ele geçirilen 3 adet ruhsatsız tabanca ile gözaltına alındı.

Sorgusunda, "Eski eşimin erkek kardeşi eve gelip eşyaları almak istedi. Aramızda tartışma yaşandı. Beni darp etmeye başladı. Bende kendimi korumak için ateş ettim" dediği öğrenilen Nurefeddin B.(66), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

