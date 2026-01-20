İnegöl'de Alkollü Sürücü 'Dur' İhtarına Uymadı, Çıkmaz Sokakta Yakalandı

Kovalamaca Amatör Kameraya Yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurmak istedikleri 16 MB 0803 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara uymayarak hızla kaçmaya başlaması üzerine ekipler peşine düştü.

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca, kaçan sürücünün Mahmudiye Mahallesi Yaman Çıkmazı sokağına girmesiyle son buldu. Çıkmaz sokağın sonundaki duvarla karşılaşan sürücünün kaçacak yeri kalmadı ve araç durduruldu. Kovalamaca anı amatör kameraya yansıdı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Suriye uyruklu sürücü Alaaddin el H.'nin (33) ehliyetsiz olduğu belirlendi. Habere göre, sürücüye toplam 40 bin 504 TL cezai işlem uygulandı.

Uygulanan cezalar detaylı olarak şöyle belirtildi: ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL, sigortasız araç kullanmaktan bin 246 TL, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 719 TL, ters yönde seyretmekten 11 Bin 629 TL ve 'dur' ihtarına uymamaktan 2 bin 719 TL.

Olay yerinde yapılan işlemlerin ardından araç trafikten men edildi ve çekici ile otoparka götürüldü.

