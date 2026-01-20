İnegöl'de Alkollü Sürücü 'Dur' İhtarına Uymadı, Çıkmaz Sokakta Yakalandı

İnegöl'de 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü 10 km'lik kovalamacanın ardından Mahmudiye Mahallesi Yaman Çıkmazı sokağında yakalandı; sürücüye 40 bin 504 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 10:56
İnegöl'de Alkollü Sürücü 'Dur' İhtarına Uymadı, Çıkmaz Sokakta Yakalandı

İnegöl'de Alkollü Sürücü 'Dur' İhtarına Uymadı, Çıkmaz Sokakta Yakalandı

Kovalamaca Amatör Kameraya Yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurmak istedikleri 16 MB 0803 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara uymayarak hızla kaçmaya başlaması üzerine ekipler peşine düştü.

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca, kaçan sürücünün Mahmudiye Mahallesi Yaman Çıkmazı sokağına girmesiyle son buldu. Çıkmaz sokağın sonundaki duvarla karşılaşan sürücünün kaçacak yeri kalmadı ve araç durduruldu. Kovalamaca anı amatör kameraya yansıdı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Suriye uyruklu sürücü Alaaddin el H.'nin (33) ehliyetsiz olduğu belirlendi. Habere göre, sürücüye toplam 40 bin 504 TL cezai işlem uygulandı.

Uygulanan cezalar detaylı olarak şöyle belirtildi: ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL, sigortasız araç kullanmaktan bin 246 TL, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 719 TL, ters yönde seyretmekten 11 Bin 629 TL ve 'dur' ihtarına uymamaktan 2 bin 719 TL.

Olay yerinde yapılan işlemlerin ardından araç trafikten men edildi ve çekici ile otoparka götürüldü.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI....

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI. ÇIKMAZ SOKAKTA SON BULAN KOVALAMACA ANI AMATÖR KAMERAYA YANSIDI. SÜRÜCÜYE 40 BİN 504 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI....

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Tır 600 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı — Kaza Anı Kamerada
2
Samsun'da 'Sazan Sarmalı' Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Tutuklama
3
Kuşadası'nda 6 Hırsızlık Zanlısı S.C. Yakalandı
4
Sultanbeyli'de Balkon Çökmesi: 2 Araç Hasar Gördü
5
Malatya'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
6
Gaziantep'te Kesinleşmiş 12 yıl 6 ay Hapisle Aranan 2 Şahıs Jandarma Operasyonunda Yakalandı
7
Çanakkale’de huzur uygulamasında 1 şüpheli tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları