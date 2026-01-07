İnegöl'de bıçaklı kavga: 16 yaşındaki Obai D. yaralandı

Mahmudiye Mahallesi, saat 16.30

Olay, 16.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki yabancı uyruklu Obai D., tanımadığı gençlerle top oynamaya başladı. Oyun sırasında pas verilmemesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yanında bulunan bıçakla Obai D.'yi sağ bacağından yaraladı. Şüpheli olayın ardından hızla uzaklaştı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

