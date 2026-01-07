İnegöl'de bıçaklı kavga: 16 yaşındaki Obai D. yaralandı

İnegöl'de top oynarken çıkan kavgada 16 yaşındaki Obai D., sağ bacağından bıçaklandı; şüpheli kaçtı, polis çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 18:52
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 19:35
İnegöl'de bıçaklı kavga: 16 yaşındaki Obai D. yaralandı

İnegöl'de bıçaklı kavga: 16 yaşındaki Obai D. yaralandı

Mahmudiye Mahallesi, saat 16.30

Olay, 16.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki yabancı uyruklu Obai D., tanımadığı gençlerle top oynamaya başladı. Oyun sırasında pas verilmemesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yanında bulunan bıçakla Obai D.'yi sağ bacağından yaraladı. Şüpheli olayın ardından hızla uzaklaştı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

