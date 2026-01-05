DOLAR
İnegöl'de çakarlı araçla polisten 5 km kaçış: Sürücüye 173 bin 292 TL ceza

Bursa İnegöl'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü yaklaşık 5 km kaçtı; çakar tespit edilen araca ceza kesildi, araç 1 ay trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:15
Olayın Detayları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Mimar Sinan Bulvarı üzerinden seyir halinde olan 34 FDK plakalı araç, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin başlattığı kovalamaca yaklaşık 5 kilometre sürdü.

Kovalamaca sonunda araç, Burhaniye Mahallesi Gündoğan Sokak üzerinde ekipler tarafından yakalandı. Sürücü Ahmet D.(38) gözaltına alınırken, araçta bulunan bir yolcu yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Ekiplere ait arama sonucunda araçta çakar tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından araç bağlanıp, 1 ay süreyle trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çekildi.

Haberde geçen bilgilere göre sürücüye çakarlı araç kullanmaktan 173 bin 292 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca diğer bölümde belirtildiği üzere sürücüye dur ihtarına uymamak ve çakar kullanmaktan 178 bin lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı. Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

