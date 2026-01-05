İnegöl'de çakarlı araçla polisten 5 km kaçış: Sürücüye 173 bin 292 TL ceza

Olayın Detayları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Mimar Sinan Bulvarı üzerinden seyir halinde olan 34 FDK plakalı araç, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin başlattığı kovalamaca yaklaşık 5 kilometre sürdü.

Kovalamaca sonunda araç, Burhaniye Mahallesi Gündoğan Sokak üzerinde ekipler tarafından yakalandı. Sürücü Ahmet D.(38) gözaltına alınırken, araçta bulunan bir yolcu yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Ekiplere ait arama sonucunda araçta çakar tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından araç bağlanıp, 1 ay süreyle trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çekildi.

Haberde geçen bilgilere göre sürücüye çakarlı araç kullanmaktan 173 bin 292 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca diğer bölümde belirtildiği üzere sürücüye dur ihtarına uymamak ve çakar kullanmaktan 178 bin lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı. Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu.

ÇAKARLI ARAÇLA POLİSTEN KİLOMETRELERCE KAÇTI 173 BİN LİRA CEZA YEDİ