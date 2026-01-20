İnegöl'de Feci Kaza: 2 Genç Kız Öldü, Sürücü 144 Promil Alkollü Çıktı

İnegöl'de Feci Kaza: 2 Genç Kız Hayatını Kaybetti

Şüpheli sürücünün 144 promil alkollü olduğu bildirildi

Kaza, saat 01.45 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Ortaköy Caddesi'nden Ahmet Türkel Caddesi istikametine seyir halinde olan sürücü Selahattin Y. (27) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Feci kazada araçta yolcu olarak bulunan Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Selahattin Y. (27) ile yolcu Onur C. (24) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sürücü Selahattin Y.'nin yapılan incelemede 144 promil alkollü olduğunun tespit edildiği bildirildi. Sürücü, adli talimat doğrultusunda gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

