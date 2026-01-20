İnegöl'de Feci Kaza: 2 Genç Kız Öldü, Sürücü 144 Promil Alkollü Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada iki genç kız hayatını kaybetti; sürücünün kanında 144 promil alkol tespit edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 10:53
Kaza, saat 01.45 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Ortaköy Caddesi'nden Ahmet Türkel Caddesi istikametine seyir halinde olan sürücü Selahattin Y. (27) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Feci kazada araçta yolcu olarak bulunan Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Selahattin Y. (27) ile yolcu Onur C. (24) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sürücü Selahattin Y.'nin yapılan incelemede 144 promil alkollü olduğunun tespit edildiği bildirildi. Sürücü, adli talimat doğrultusunda gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

