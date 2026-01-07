İnegöl'de Fren Yerine Gaza Bastı: Otomobil Motosiklete Çarpıp 2 Kişi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücünün panikle fren yerine gaza basması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ve yaralanmalar

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Kavşaktan dönüş yapan Müjgan D. (73) yönetimindeki 16 ADL 534 plakalı otomobil, sürücünün panikle gaza basması sonucu kontrolden çıktı.

Hızlanan araç refüjü geçip karşı yönden gelen Özhan Ö. (42) idaresindeki 16 BTF 156 plakalı motosiklete çarparak kaldırıma çıktı. Araçtan kopan parçalar bir işyerinin camını kırdı. Kazada her iki sürücü yaralandı ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamera görüntüleri ve soruşturma

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın motosiklete çarpıp kaldırıma çıktığı ve vatandaşların olay yerinde yardıma koştuğu görülüyor. Olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

