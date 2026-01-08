İnegöl'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: Araç Alışveriş Merkezi Bahçesine Uçtu, 2 Yaralı

İnegöl'de saat 23.30'da motosiklet ile otomobil çarpıştı; otomobil alışveriş merkezi bahçesine uçtu, iki sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 08:48
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:04
İnegöl'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: Araç Alışveriş Merkezi Bahçesine Uçtu, 2 Yaralı

İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı

Kaza saat 23.30 sıralarında İnegöl girişindeki köprülü kavşak çıkışında meydana geldi.

Alanyurt'tan gelip Bursa'ya dönüş yapan Ethem Z. (17) yönetimindeki 16 MB 9501 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Batuhan B. (28) idaresindeki 16 FY 299 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle panikle sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun kenarındaki alışveriş merkezinin bahçesine uçtu. Kaza sonucu her iki sürücü de yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

