İnegöl'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: Araç Alışveriş Merkezi Bahçesine Uçtu, 2 Yaralı

İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı

Kaza saat 23.30 sıralarında İnegöl girişindeki köprülü kavşak çıkışında meydana geldi.

Alanyurt'tan gelip Bursa'ya dönüş yapan Ethem Z. (17) yönetimindeki 16 MB 9501 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Batuhan B. (28) idaresindeki 16 FY 299 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle panikle sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun kenarındaki alışveriş merkezinin bahçesine uçtu. Kaza sonucu her iki sürücü de yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

