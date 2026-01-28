İnegöl'de Pres Makinesine Sıkışan Bakım Teknikeri Ağır Yaralandı

Olayın Detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, orman ürünleri üreten bir fabrikada meydana gelen kazada bir işçi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, 16.00 sıralarında İnegöl OSB 2. Cadde'deki fabrikada gerçekleşti.

Bakım teknikeri Sedat Ç. (27), iddialara göre bir anlık dikkatsizlik sonucu bakımını yaptığı pres makinasına sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan işçi, ağır yaralı olarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın kesin nedeni ve olaya ilişkin detaylı inceleme sürüyor.

