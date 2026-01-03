DOLAR
İnegöl’de Şiddetli Lodos Çatıları Uçurdu: Araçlar ve Evler Zarar Gördü

İnegöl’de etkili olan şiddetli lodos iki ayrı sitede çatıları uçurdu; can kaybı yok, evlerde ve park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 22:23
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 22:24
İnegöl’de şiddetli lodos çatıları uçurdu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, iki ayrı sitede çatıların uçmasına neden oldu. Olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak evlerde ve park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Esentepe Mahallesi — Kültür Sitesi'nde büyük hasar

İlk olay, Esentepe Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde bulunan Kültür Sitesi’nde yaşandı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle apartmanın çatısı yerinden koparak yaklaşık 100 metre sürüklendi ve bitişikte bulunan Köykent Sitesinin bahçesine düştü.

Uçan çatı, site bahçesindeki bazı araçlara zarar verirken, sitenin duvarında asılı kaldı. Olay nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Çatıdan kopan kiremitler de araçlara ve bazı dairelere zarar verdi.

Olay anında dışarıda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Olayı anlatan site sakinlerinden Murat Yeşilkaya şunları söyledi: "Şiddetli lodosla birlikte büyük bir gürültü duyduk. Dışarı baktığımızda yandaki sitenin çatısının uçtuğunu gördük. Kısa süreli elektrik kesintisi oldu. Araçlarda maddi hasar var ama çok şükür can kaybı yok".

Fatih Mahallesi’nde ikinci çatı uçuşu

İkinci olay ise Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sitenin bloğuna ait çatı, rüzgarın etkisiyle sitenin bahçesine uçtu. Bu olayda da şans eseri yaralanan olmadı.

Yetkililer, rüzgârın etkisini kaybetmesi ve hasarlı yapıların güvenlik açısından kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bölge sakinleri ise hasar tespit çalışmaları ve sigorta süreçleri için yetkililerle iletişim halinde.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

