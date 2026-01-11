İran'da Protestolarda 109 Güvenlik Personeli Hayatını Kaybetti

İran’da hayat pahalılığına tepkiyle başlayan ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen gösterilerde çıkan şiddet olaylarında 109 güvenlik personeli yaşamını yitirdi. Olaylarla ilgili haber, Devrim Muhafızları’na bağlı Tasnim Haber Ajansı aracılığıyla duyuruldu.

Gösteriler, 28 Aralık tarihinde hayat pahalılığına karşı başlayan eylemler olarak başladı ve kısa sürede hükümet karşıtı yürüyüşlere dönüştü. İsfahan eyaletindeki protestolarda 30 güvenlik gücü personelinin hayatını kaybettiği, ülke genelindeki toplam can kaybının 109 olduğu aktarıldı.

İran Kızılay ise yaptığı açıklamada, Gülistan eyaletinin başkenti Gorgan’daki bir yardım merkezine düzenlenen saldırı sırasında bir personelin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamalar ve uyarılar

İran İçişleri Bakanlığı, "ayaklanmaların" kademeli olarak yatıştığını savunurken, başsavcılık olaylara karışanların idam cezasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri saldırı tehditlerinin ardından uyarıda bulunarak: "Açık olalım: İran’a yönelik bir saldırı durumunda, İsrail ile tüm ABD üsleri ve gemileri meşru hedefimiz olacaktır" dedi.

