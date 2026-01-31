İnegöl'de tekstil fabrikasında makineden düşen işçi Remzi Y. hayatını kaybetti

İnegöl'de tekstil fabrikasında makineden düşme: İşçi yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları ve adli süreç

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında, temizlemek için çıktığı makinenin üzerinden düşen işçi ağır yaralandı ve 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 26 Ocak Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında, İnegöl OSB 2. Caddede faaliyet gösteren tekstil fabrikasında gerçekleşti. Remzi Y.(57), temizlemek için tekstil makinesinin üzerine çıktı. Temizlik sırasında dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır şekilde yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tespitlerde beyin kanaması geçirildiği belirlenen işçi, ilk tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Tüm müdahalelere rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Adamın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.

