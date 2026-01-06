İnegöl'de Trafik Kazası: 1'i Çocuk 3 Yaralı

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde saat 22.30'da iki otomobil çarpıştı; 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 00:11
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 00:20
İnegöl'de Trafik Kazası: 1'i Çocuk 3 Yaralı

İnegöl'de Trafik Kazası: 1'i Çocuk 3 Yaralı

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde, saat 22.30

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, 22.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Muhammed Burak K. (30) yönetimindeki 16 BOE 303 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde yavaşlayan Hasan K. (33) yönetimindeki 33 EF 193 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonucu 16 BOE 303 plakalı otomobildeki yolcu Reyhan K. (27) ile diğer araçtaki yolcular Pelin K. (31) ve 6 yaşındaki Tuana K. yaralandı.

Üç yaralı da olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölge trafik ekipleri kara yolunu kontrollü olarak trafiğe açarken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZA DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZA DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZA DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İZBETON davası: Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya tahliye edildi — Tutuklu sanık kalmadı
2
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Genç Tutuklandı
3
Datça'da meskun mahalde köpek vuruldu: İnceleme başlatıldı
4
Maduro ve Eşi New York'ta Hakim Karşısında: İlk Duruşma ve Suçlamalar
5
Düziçi'nde Son Veda: Tarsus Otoyolu Köprü Kazasında Baba ve Gelin Toprağa Verildi
6
Düzce’de 3 bin 703 aranan şahıs yakalandı
7
Konya'da Karısını Bıçaklayarak Öldüren Koca Yargılanıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları