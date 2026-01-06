İnegöl'de Trafik Kazası: 1'i Çocuk 3 Yaralı

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde, saat 22.30

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, 22.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Muhammed Burak K. (30) yönetimindeki 16 BOE 303 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde yavaşlayan Hasan K. (33) yönetimindeki 33 EF 193 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonucu 16 BOE 303 plakalı otomobildeki yolcu Reyhan K. (27) ile diğer araçtaki yolcular Pelin K. (31) ve 6 yaşındaki Tuana K. yaralandı.

Üç yaralı da olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölge trafik ekipleri kara yolunu kontrollü olarak trafiğe açarken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

