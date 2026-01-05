İnternet Üzerinden 'Oto Yedek Parçası' Dolandırıcılığına Tekirdağ Merkezli Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda internet üzerinden gerçekleştirilen 'oto yedek parçası' satış vaadiyle yapılan dolandırıcılıklara karşı sürdürdükleri mücadelenin sürdüğünü açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın ifadesiyle: "İnternet üzerinden ‘oto yedek parçası’ satışına dikkat." Tekirdağ merkezli, 10 ilde yürütülen operasyonlarda polis ekipleri 29 şüpheliyi yakaladı; bunlardan 25'i tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından planlandı ve gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde örgütün, internet üzerinden 'oto yedek parçası' satışı vaadiyle 500'den fazla vatandaşımızı hedefleyerek yaklaşık 250 milyon lira tutarında haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Operasyonlar İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli illerinde de eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, vatandaşları benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı ve yasa dışı yapılaşmalara karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

