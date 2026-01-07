Samsun’da bıçaklı balkon krizi özel harekâtla sonlandırıldı

Olayın ayrıntıları

Samsun'un Fevzi Çakmak Mahallesi Gürbüz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında meydana gelen olayda, 62 yaşındaki İsa N. henüz bilinmeyen bir nedenle eline aldığı bıçakla balkona çıkarak aşağı atlama teşebbüsünde bulundu ve bağırmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İkna çabası ve operasyon

Müzakereci polisler şahsı sakinleştirmek ve vazgeçirmek için yaklaşık 2 saat süren görüşmeler yürüttü. İkna çalışmaları sonuç vermeyince, planlı bir müdahale için özel harekât ekipleri devreye girdi.

Özel harekât ekiplerinin düzenlediği operasyonla şahıs balkonda etkisiz hale getirildi. Ekiplerin bıçağa müdahale ettiği ve şahsı balkondan alma anı anbean kameralara yansıdı.

İkna ve operasyon sürecinde şahsın balkondan saksı, şişe ve çeşitli eşyalar attığı, zaman zaman bağırarak çevredekilere zor anlar yaşattığı belirtildi.

Son durum ve soruşturma

Etkisiz hale getirilen şahıs olay yerinde hazır bekletilen ambulansa bindirilerek Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre İsa N. eşinden kısa süre önce ayrılmış ve psikolojik problemleri olduğu öğrenildi.

