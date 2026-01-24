İskenderun'da 6 Kişi Tutuklandı: Banka Hesabından 35 bin 750 TL ve Cep Telefonu Gaspı

Hatay İskenderun'da 22 Ocak'ta boş arazide şiddet uygulanarak banka hesabından 35 bin 750 TL ve cep telefonu gasp edilen 6 kişi yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:20
İskenderun'da 6 Kişi Tutuklandı: Banka Hesabından 35 bin 750 TL ve Cep Telefonu Gaspı

İskenderun'da 6 Kişi Tutuklandı: Banka Hesabından 35 bin 750 TL ve Cep Telefonu Gaspı

Olay ve soruşturma

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 22 Ocak tarihinde Esentepe Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişiye şiddet uygulanarak cep telefonu ile banka hesabındaki 35 bin 750 TL'nin gasp edildiği bildirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, şüpheliler olarak belirlenen A.C., E.B., H.S., H.T., H.D. ve H.T. isimli şahıslar Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Adli süreç ve ele geçirilenler

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda mağdur vatandaşa ait zorla alınan ve banka hesabından çekilen toplam 35 bin 750 TL, cep telefonu ile bıçak ele geçirildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

