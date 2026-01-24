İskenderun'da 6 Kişi Tutuklandı: Banka Hesabından 35 bin 750 TL ve Cep Telefonu Gaspı

Olay ve soruşturma

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 22 Ocak tarihinde Esentepe Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişiye şiddet uygulanarak cep telefonu ile banka hesabındaki 35 bin 750 TL'nin gasp edildiği bildirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, şüpheliler olarak belirlenen A.C., E.B., H.S., H.T., H.D. ve H.T. isimli şahıslar Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Adli süreç ve ele geçirilenler

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda mağdur vatandaşa ait zorla alınan ve banka hesabından çekilen toplam 35 bin 750 TL, cep telefonu ile bıçak ele geçirildi.

