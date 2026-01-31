İskenderun'da Patlayıcı Madde Denetimi: 10 İşyeri Kontrol Edildi

İskenderun'da Patlayıcı Madde Satışı Yapan İşyerlerine Denetim
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla patlayıcı madde satışı yapan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetim Ayrıntıları
İskenderun genelinde 30 Ocak tarihinde yapılan denetimlerde 10 işyeri kontrol edilirken, 36 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.
Kontrollerde 3 işyerinde toplam 445 adet meşale, 119 adet sis bombası, 96 adet havai fişek, 28 adet maytap ve 20 adet torpil ele geçirildi.
Denetim sırasında 2 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve 1 işyerinin ruhsatına aykırı şekilde satış yaptığı tespit edildi. Söz konusu işyerleri hakkında gerekli idari işlemler uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamu güvenliği ve huzurun sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız şekilde sürdürüleceğini bildirdi.
