İskenderun'da Patlayıcı Madde Denetimi: 10 İşyeri Kontrol Edildi

İskenderun'da 30 Ocak'ta denetim: 10 işyeri kontrol edildi, 36 kişi sorgulandı; 445 meşale, 119 sis bombası, 96 havai fişek ve diğer patlayıcılar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:41
İskenderun'da Patlayıcı Madde Satışı Yapan İşyerlerine Denetim

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla patlayıcı madde satışı yapan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetim Ayrıntıları

İskenderun genelinde 30 Ocak tarihinde yapılan denetimlerde 10 işyeri kontrol edilirken, 36 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Kontrollerde 3 işyerinde toplam 445 adet meşale, 119 adet sis bombası, 96 adet havai fişek, 28 adet maytap ve 20 adet torpil ele geçirildi.

Denetim sırasında 2 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve 1 işyerinin ruhsatına aykırı şekilde satış yaptığı tespit edildi. Söz konusu işyerleri hakkında gerekli idari işlemler uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamu güvenliği ve huzurun sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

