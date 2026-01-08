İspanya'da Katolik Kilisesi, Cinsel İstismar Mağdurlarına Tazminat Ödeyecek

İspanya'da Kilise ve Hükümetten Tarihi Tazminat Anlaşması

İspanya’da Katolik Kilisesi ile İspanyol hükümeti arasında, rahipler tarafından işlenen cinsel istismar suçlarının mağdurlarına tazminat ödenmesini öngören tarihi bir anlaşma imzalandı.

Anlaşmanın kapsamı ve işleyişi

İspanya ve Andorra’daki tüm piskoposları temsil eden İspanyol Piskoposluk Konferansı (CEE), çoğu kez hukuki zaman aşımı nedeniyle yargıda haklarını arayamayan mağdurlara tazminat sağlanmasına yönelik bir sistem kurulmasını amaçlayan anlaşmayı kabul etti.

İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos, Madrid’de düzenlenen basın toplantısında, 'Bugün ahlaki bir borcu kapatıyor ve mağdurlar için adaleti tesis ediyoruz. On yıllar süren sessizlik ve unutulmuşluğun ardından, Kilise tarafından adil tazminatlar ödenmesi dönemine geçiyoruz' ifadelerini kullandı.

Bolanos, anlaşma çerçevesinde her bir vakanın ombudsman tarafından inceleneceğini ve mağdurun talebine göre maddi, manevi, psikolojik ya da telafi edici tazminat teklifinde bulunulacağını belirtti.

Bakan, failleri hayatını kaybetmiş ya da artık çok ileri yaşta olan 'yüzlerce' mağdurun, nihayet istismarın resmen tanınmasını sağlayabileceğini ve Kilise tarafından ödenecek maddi tazminatı alabileceğini vurguladı.

Tazminatlar ve başvuru süreci

İspanyol Piskoposluk Konferansı, yeni anlaşmanın kiliseden doğrudan yardım almak istemeyen mağdurların hükümete ve istismar vakalarının aydınlatılmasında öncü rol üstlenen ombudsmana müracaat edebilmesine imkan tanıyacağını açıkladı. Daha önce kurbanlar doğrudan Katolik Kilisesi’ne başvurabiliyordu; ancak birçok vaka sürüncemede kalmıştı.

Kilise tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar kurbanlara yaklaşık 2 milyon euro ödendiği bildirildi.

Skandalın ortaya çıkışı ve araştırmalar

İspanya’daki istismar skandalı, ABD, İrlanda ve Fransa’daki benzer vakaların ardından, El Pais gazetesinin 2021’de yürüttüğü araştırmada bin 200'den fazla istismar vakası tespit edilmesiyle gün yüzüne çıkmıştı.

İspanya Parlamentosu, 2022’de İspanyol Katolik Kilisesi’nde çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarının aydınlatılması amacıyla bağımsız bir komisyon kurulmasına ilişkin kararı ezici bir çoğunlukla kabul etti. Komisyon, ülkede 8 binden fazla vatandaşla yapılan ankette katılımcıların yüzde 0,6’sının çocukken din adamları tarafından cinsel istismara uğradığını tespit etti; bu oranın İspanya’nın yaklaşık 39 milyonluk yetişkin nüfusu üzerinden hesaplandığında yaklaşık 200 bin kişiye denk geldiği duyuruldu.

Diğer yandan, İspanyol Kilisesi’nin kendi inisiyatifiyle yapılan ve 2023’te sonuçları paylaşılan soruşturmada ise çocukken istismara uğrayan 2 bin 56 kişiye ulaşıldığı açıklandı.

1,4 milyar mensubu bulunan Katolik Kilisesi, on yıllardır cinsel istismar ve bu olayların örtbas edilmesine ilişkin skandallarla gündemde kalıyor; bu vakalar kilisenin imajında derin tahribat oluşturuyor.

İSPANYA ADALET BAKANI FELİX BOLANOS, İSPANYA'NIN BAŞKENTİ MADRİD'DE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ