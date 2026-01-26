İspanya Polisi Atlantik’te Yüzer Üs Kurmuş Uyuşturucu Çetesini Çökertti — 57 Ton Kokain

İspanya Polisi Atlantik’te Yüzer Üs Kurmuş Uyuşturucu Çetesini Çökertti

İspanya polisi, Avrupa ve ötesine yayılan büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Yapılan açıklamaya göre soruşturma; ABD, Portekiz, Fransa, Yeşil Burun Adaları ve Kolombiya güvenlik güçleri ile Europol iş birliğiyle yürütüldü. Polis, şebekenin geçtiğimiz yıl İspanya ve Portekiz üzerinden Avrupa'ya 57 ton kokain sevkiyatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Operasyon ve ele geçenler

İspanyol yetkililer, haziran ve kasım aylarında yürütülen "Sombra Negra" operasyonları kapsamında toplamda 49 arama ve 105 gözaltı gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 10 tondan fazla kokain, 70 araç, 30 tekne, 6 gayrimenkul, 3 ateşli silah, 800 bin eurodan fazla nakit, 2 dron, çok sayıda banka hesabı, 150’den fazla cep telefonu, çeşitli denizcilik gereçleri ile deniz yoluyla kaçakçılıkta kullanılan ve toplam değeri 2,5 milyon euro olan son teknoloji elektronik cihazlar yer aldı.

Şebekenin çalışma yöntemi

Polis raporuna göre şebekeye ait sürat tekneleri İspanya’daki çeşitli nehirlerden, Fas sahillerinden ve Portekizden ayrılarak Atlantik Okyanusu'na ilerliyor ve burada bekleyen ana gemilere ulaştıktan sonra İspanya’ya uyuşturucu taşıyorlardı. Kaçakçıların şifreli iletişim kullandığı, izlenmesi zor telefonlar ve şifreli dil ile haberleştikleri, operasyonların genellikle gece yapıldığı bildirildi.

Şebeke, denizde kurulu platformların kullanımını içeren karmaşık ve ileri düzey stratejiler benimsiyordu; tekne operatörleri söz konusu platformlarda bir aydan uzun süre denizde kalabiliyordu. Kendi yakıt depolama merkezlerine sahip olan şebeke yaklaşık 100 ton litre yakıt tüketti. Ayrıca kaçakçılara yakıt, gıda, iletişim malzemeleri ve giysi tedarik eden küçük tekneler kullanıldı. Polis, kaçakçıların denizde ve havada polis konumunu tespit etmek amacıyla kontrol noktaları ve gözetleme faaliyetleri kurduğunu tespit etti.

"Sus payı" iddiası

Soruşturma sırasında, sevkiyatlar sırasında hayatını kaybeden bir üyenin ailesine sessiz kalmaları için 12 milyon euro tutarında "sus payı" ödendiği bilgisi ortaya çıktı. İspanyol polisi, yerel basının Atlantik Okyanusu’ndaki en büyük uyuşturucu kaçakçılığı şebekesi olarak nitelendirdiği örgütün, bir yıl süren incelemelerin ardından kasım ayında çökertildiğini duyurdu.

İspanya polisi, Atlantik Okyanusu'nda yüzer üsler kuran ve buradan karaya uyuşturucu taşımak için sürat tekneleri kullanan geniş çaplı bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti.