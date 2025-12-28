Isparta'da 30 Aranan Şahıs Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü’nün haftalık denetimleri sonuç verdi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde, polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada kapsamlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalarda 24 bin 261 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Denetimler kapsamında 12 bin 844 araç kontrol edildi. Kontroller sırasında 1 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, kusurlu olduğu tespit edilen araç sürücülerine ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve kamu güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu bildirdi.

