Isparta'da 30 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da bir haftalık denetimlerde 24.261 kişi sorgulandı, 12.844 araç kontrol edildi; 30 aranan şahıs yakalandı, 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:12
İl Emniyet Müdürlüğü’nün haftalık denetimleri sonuç verdi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde, polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada kapsamlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalarda 24 bin 261 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Denetimler kapsamında 12 bin 844 araç kontrol edildi. Kontroller sırasında 1 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, kusurlu olduğu tespit edilen araç sürücülerine ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve kamu güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

