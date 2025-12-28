Esenyurt’ta Eski İş Yerini Kurşunlayan Şahıs Adli Kontrolle Serbest

Olayın Detayları

İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde 23 Aralık günü meydana gelen olayda, iddialara göre daha önce çalıştığı iş yeri sahibiyle aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ş.G. (54) isimli şahıs, sahibiyle sorun yaşadığı dükkana ateş açtı.

Olayın ardından Ş.G. hızla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dükkân ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmada dükkâna isabet eden 1 adet kurşun, 5 adet kovan ve 2 adet fişek tespit edildi. Güvenlik kameraları tek tek incelenerek şüphelinin kimliği belirlenip yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Gözaltı, Ele Geçen Malzemeler ve Adliyeye Sevk

Polis ekipleri, şüpheli Ş.G.'yi aynı gün ikametinde gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, ikamette ve ikametin yakınındaki aracında 2 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "mala zarar verme" ve "yasak olmayan bıçak ve diğer aletleri saldırıda kullanma amacıyla taşıma" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

