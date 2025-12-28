DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.123,62 -0,32%

Balıkesir'de Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Altıeylül ilçesi Yakupköy Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole uçtu; 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:16
Balıkesir'de Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Balıkesir'de Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Yakupköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle şarampole uçtu.

Balıkesir'den hareket eden M.K. yönetimindeki 07 BOZ 483 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu kaza yaptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü M.K. yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

BALIKESİR'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU; 1 YARALI

BALIKESİR'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU; 1 YARALI

BALIKESİR'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU; 1 YARALI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 63 Yaşındaki Kadın Yol Kenarında Ölü Bulundu
2
Van'da Yoğun Kar: Kurubaş ve Güzeldere Geçitleri'nde Trafik Zorluğu
3
İnegöl'de 6 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Barakada Yakalandı
4
Gazipaşa'da Akülü Motosiklete Çarpan Otomobil: 1 Ölü
5
Akçakale'de Jandarmadan Kaçan Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Yaralı, 1'i Ağır
6
Malatya'da Yılbaşı Öncesi Kaçak ve Sahte Alkol Denetimleri Arttı
7
Serkan Keskin'in Babası Vehbi Keskin İzmit'te Toprağa Verildi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti