Balıkesir'de Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Yakupköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle şarampole uçtu.

Balıkesir'den hareket eden M.K. yönetimindeki 07 BOZ 483 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu kaza yaptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü M.K. yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

