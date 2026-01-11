Isparta'da Ambulansla Çarpışma: Otomobil Hurdaya Döndü, 2 Yaralı

Isparta'da ambulansla çarpışan otomobil hurdaya döndü; sürücü İbrahim Ç. ile yolcu Havva U. itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:34
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:34
İsparta'da ambulansla çarpışan otomobil hurdaya döndü

İstanbul değil, Isparta'nın Modern Evler Mahallesi 3113 Sokakında meydana gelen kazada, bir otomobil ile ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araçta sıkışan iki kişi kurtarıldı.

Kaza ve kurtarma çalışmaları

Kazada, sürücü İbrahim Ç. yönetimindeki 32 AL 419 plakalı otomobil ile sürücü Mehmet Ö. idaresindeki 32 ACL 195 plakalı ambulans çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobilde bulunan sürücü İbrahim Ç. ile yolcu Havva U. araçta sıkıştı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

