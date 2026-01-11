Isparta'da Çatı Yangını: Şarkikaraağaç'ta 2 Katlı Ev Küle Döndü

Kısa Sürede Büyüyen Alevler, İtfaiye Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Kerkük Mahallesi'nde, gece saatlerinde Tevfik Ö.'ye ait 2 katlı müstakil bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında çatıda bir anda büyüyen alevler eve sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı, ancak evin bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmadı. Çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Çatıdan yükselen alevler hızla yayılarak iki katlı evi küle çevirdi