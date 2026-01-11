Isparta'da Çatı Yangını: Şarkikaraağaç'ta 2 Katlı Ev Küle Döndü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde gece çıkan çatı yangını kısa sürede evi sardı; itfaiye kontrol altına aldı, evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:18
Isparta'da Çatı Yangını: Şarkikaraağaç'ta 2 Katlı Ev Küle Döndü

Isparta'da Çatı Yangını: Şarkikaraağaç'ta 2 Katlı Ev Küle Döndü

Kısa Sürede Büyüyen Alevler, İtfaiye Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Kerkük Mahallesi'nde, gece saatlerinde Tevfik Ö.'ye ait 2 katlı müstakil bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında çatıda bir anda büyüyen alevler eve sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı, ancak evin bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmadı. Çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Çatıdan yükselen alevler hızla yayılarak iki katlı evi küle çevirdi

Çatıdan yükselen alevler hızla yayılarak iki katlı evi küle çevirdi

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Otoyolunda Tır Bariyerleri Biçti — Kapıkule Yolunda Kaza
2
Edirne'de Tır Bariyerleri Kağıt Gibi Ezdi: Kapıkule Yolunda Korkutan Kaza
3
Diyarbakır'da Otelde Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi
4
Eskişehir'de kamyonet üç araçlık parkı tek başına işgal etti
5
Sivas-Kayseri Karayolu Fırtına Nedeniyle Araç Trafiğine Kapatıldı
6
Karaman'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Yaralandı
7
Diyarbakır Sur'da Otelde Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları