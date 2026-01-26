Isparta'da Denetimler: 31 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttüğü kapsamlı denetimlerle suç ve trafik olaylarına karşı sıkı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim detayları

Emniyet ekiplerince 18–24 Ocak tarihleri arasında yapılan uygulamalarda toplam 30 bin 964 şahıs sorgulandı. Bu kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 31 kişi yakalandı.

Trafik ve asayişe yönelik çalışmalar kapsamında 17 bin 220 araç kontrol edildi; kusurlu bulunan sürücülere ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem uygulandı.

Ele geçirilenler ve işlemler

Yapılan denetimlerde 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ekiplerin denetimleri, kamu güvenliğini sağlama amaçlı olarak devam ediyor.

