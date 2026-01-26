Isparta'da Denetimler: 31 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da 18–24 Ocak'ta yapılan denetimlerde 30 bin 964 kişi sorgulandı, 17 bin 220 araç kontrol edildi, 31 aranan şahıs yakalandı ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:32
Isparta'da Denetimler: 31 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da Denetimler: 31 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttüğü kapsamlı denetimlerle suç ve trafik olaylarına karşı sıkı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim detayları

Emniyet ekiplerince 18–24 Ocak tarihleri arasında yapılan uygulamalarda toplam 30 bin 964 şahıs sorgulandı. Bu kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 31 kişi yakalandı.

Trafik ve asayişe yönelik çalışmalar kapsamında 17 bin 220 araç kontrol edildi; kusurlu bulunan sürücülere ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem uygulandı.

Ele geçirilenler ve işlemler

Yapılan denetimlerde 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ekiplerin denetimleri, kamu güvenliğini sağlama amaçlı olarak devam ediyor.

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, 18–24 OCAK TARİHLERİ ARASINDA İL GENELİNDE POLİS...

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, 18–24 OCAK TARİHLERİ ARASINDA İL GENELİNDE POLİS SORUMLULUK BÖLGELERİNDE GENİŞ KAPSAMLI DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, 18–24 OCAK TARİHLERİ ARASINDA İL GENELİNDE POLİS...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da oto tamirhanesi yangını, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
2
Diyarbakır Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 5. Günde
3
Alanya'da 500 Bin TL'lik Avokado Hırsızlığı: 3 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest
4
Serinhisar'da 66 Yaşındaki Halil Aytin sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
5
Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Gözaltı Sayısı 10'a Yükseldi
6
Sivas'ta firari FETÖ üyesi Y.Y. yakalandı
7
Muğla Ortaca'da Kuaför Yangını İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları