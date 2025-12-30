DOLAR
Isparta'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Organizatör ve 5 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Isparta'da jandarma, 24 Aralık'ta Kadılar köyü civarında durdurulan minibüste 1 organizatör ile 5 yabancı uyruklu şahsı yakaladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:10
Isparta'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 1 Organizatör ve 5 Kişi Yakalandı

Operasyonun Detayları

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 24 Aralık Çarşamba günü Merkez İlçe Kadılar köyü bölgesinde bir minibüsü durdurarak kontrol gerçekleştirdi.

Yapılan kontrolde minibüste 1 göçmen kaçakçısı organizatör ile birlikte toplam 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında 2'si yasa dışı giriş yapan ve 3'ü yol izin belgesi olmadan seyahat eden kişiler bulunuyordu.

Soruşturma ve İşlemler

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. İşlemler kapsamında düzensiz göçmen durumunda bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2025 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 35 yabancı uyruklu şahsın yakalandığı belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

