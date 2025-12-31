DOLAR
Isparta’da Kaçakçılık Operasyonu: 37,7 Litre Alkol ve 30 Kaçak Tıbbi Malzeme Ele Geçirildi

Isparta’da düzenlenen operasyonlarda 37,7 litre kaçak alkol ve estetiklerde kullanılan 30 kaçak tıbbi malzeme ele geçirildi; 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:50
Isparta’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 37,7 litre kaçak alkol ile estetik ameliyatlarda kullanılan 30 adet kaçak tıbbi malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonun detayları

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün il merkezinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Bir ikamette yapılan aramada 30 litre etil alkol ile 7,70 litre farklı türlerde el yapımı alkol ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında yakalanan şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Diğer bir operasyonda ise estetik ameliyatlarda kullanılan 30 farklı kaçak tıbbi malzeme ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak iki şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında adli işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, yürütülen çalışmaların kaçakçılıkla mücadele kapsamında kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

