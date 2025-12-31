Isparta’da Kaçakçılık Operasyonu: 37,7 Litre Alkol ve 30 Kaçak Tıbbi Malzeme Ele Geçirildi

Isparta’da Kaçakçılık Operasyonu: 37,7 Litre Alkol ve 30 Kaçak Tıbbi Malzeme

Isparta’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 37,7 litre kaçak alkol ile estetik ameliyatlarda kullanılan 30 adet kaçak tıbbi malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonun detayları

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün il merkezinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Bir ikamette yapılan aramada 30 litre etil alkol ile 7,70 litre farklı türlerde el yapımı alkol ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında yakalanan şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Diğer bir operasyonda ise estetik ameliyatlarda kullanılan 30 farklı kaçak tıbbi malzeme ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak iki şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında adli işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, yürütülen çalışmaların kaçakçılıkla mücadele kapsamında kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

ISPARTA'DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 37,7 LİTRE KAÇAK ALKOL İLE ESTETİK AMELİYATLARDA KULLANILAN 30 ADET KAÇAK TIBBİ MALZEME ELE GEÇİRİLİRKEN, 3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.