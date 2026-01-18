Isparta'da KGYS'ye Yansıyan 3 Trafik Kazası

Isparta'da KGYS Kameralarına Yansıyan 3 Trafik Kazası

Emniyet Genel Müdürlüğü, Isparta il merkezinde Aralık ayında kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen trafik kazası görüntülerini yayımladı. Paylaşılan mesajta: "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" ifadesi yer aldı.

Yayınlanan görüntülerde 3 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

Kazaların Detayları

İlk kaza: Kutlubey Mahallesi 118. Cadde’den 113. Cadde’ye dönen bir otomobil, aniden park halindeki başka bir araca çarptı.

İkinci kaza: Halıkent Mahallesi Polisevi Kavşağı’nda 'U' dönüşü yapmak isteyen bir otomobil, seyir halindeki başka bir araçla çarpıştı.

Üçüncü kaza: Kutlubey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bir AVM’den çıkan otomobil ile kontrolsüz şekilde sokağa dönmek isteyen başka bir otomobil çarpıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü görüntüleri paylaşarak sürücüleri daha dikkatli olmaya çağırdı; KGYS kayıtları trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

ISPARTA’DA ARALIK AYINDA MEYDANA GELEN VE KGYS (KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ) KAMERALARI TARAFINDAN KAYDEDİLEN TRAFİK KAZALARI YAYINLANDI.