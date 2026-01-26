Isparta’da Narkotik Operasyonunda 7 Tutuklama, 4 Hükümlü Yakalandı

Isparta’da 18–24 Ocak tarihlerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi; 7 şüpheli tutuklandı, 4 hükümlü yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:36
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 18–24 Ocak tarihleri arasında il genelinde yürüttükleri operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi ve çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Operasyon detayları

Çalışmalar sonucunda ele geçirilenler arasında 7 bin 119 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 60,45 gram metamfetamin, 3,29 gram esrar, 19 adet sentetik ecza ve 2 hassas terazi yer aldı.

Adli işlemler ve tutuklamalar

Yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan, 8 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Aranan hükümlüler

Operasyonlar sırasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 aranan şahıs da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sürdürülen çalışmalarının, bölgedeki uyuşturucu suçlarıyla mücadelede etkin bir adım olduğu belirtildi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları