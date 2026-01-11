Isparta'da otobüste bin 307 uyuşturucu emdirilmiş kâğıt ele geçirildi — 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'da yolcu otobüsünde bin 307 adet uyuşturucu emdirilmiş kâğıt ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:09
Isparta'da yolcu otobüsünde operasyon: bin 307 emdirilmiş kâğıt ele geçirildi

2 şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmada önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, geçtiğimiz cuma günü yaptıkları aramada bir yolcu otobüsünde ve şüpheli şahısların üzerinde yapılan kontrollerde bin 307 adet uyuşturucu madde emdirilmiş kâğıt ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARAMADA BİN 307 ADET UYUŞTURUCU MADDE EMDİRİLMİŞ KÂĞIT ELE GEÇİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

