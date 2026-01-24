Isparta'da Şarampole Yuvarlanan Otomobil: Bangladeş Uyruklu Kadın Öldü, 3 Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı; Bangladeş uyruklu Nusrat Jahan yaşamını yitirdi, sürücü ve iki çocuk yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:52
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:03
Kaza ve müdahale

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanarak kavak ağacına çarptı. Olay, Çetince köyü Aşağı Ova mevkiinde, Isparta–Konya D-330 karayolu üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Bangladeş konsolosluğunda çalışan Bangladeş uyruklu S.H. (39) idaresindeki 06 MD 0353 plakalı Skoda marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı ve yaklaşık 15 metre aşağıda bulunan kavak ağacına çarparak durabildi.

Can kaybı ve yaralananlar

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti. Araçta sıkışan sürücü S.H. (39) ile çocukları S.J. (11) ve A.T. (6) itfaiye ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Yolcu Nusrat Jahan (37) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı; buradaki müdahalelerin ardından üç yaralı Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma ve araç işlemleri

Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden Nusrat Jahan'ın cenazesi cenaze nakil aracıyla Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya karışan araç ise kurtarıcı yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak yediemin otoparkına çekildi.

