Isparta Vatan Mahallesi'nde Bacada Yangın — İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Olayın Detayları

Isparta’da sabah saatlerinde, Vatan Mahallesinde bulunan Şeref D.'ye ait evin bacasından yoğun dumanlar yükseldi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İhbar üzerine adrese ulaşan sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekipleri bacada çıkan yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını büyümeden söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

