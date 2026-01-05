İsrail’den Lübnan’a Hava Saldırıları: Bekaa Vadisi ve Güneyde Hedefler

İsrail’den Lübnan’a Hava Saldırıları

İsrail, Lübnan’ın güneyi ve doğusuna bir dizi hava saldırısı düzenledi ve 2024 Kasım’da varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Saldırı Detayları

Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan’ın doğusundaki Bekaa Vadisindeki Ain al-Tineh ve Al-Manara kasabaları ile güneydeki Anan ve Kfarhatta kasabalarını hedef aldığını bildirdi. Yapılan saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı; fakat maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

İsrail ordusu, saldırı öncesi dört kasabanın belirli bölgelerindeki sakinlere derhal tahliye etmeleri konusunda uyarıda bulunmuş ve Hizbullah ve Hamas hedeflerini vuracağını iddia etmişti.

İnsani Etki

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail’in Lübnan’daki hava saldırılarında 350’den fazla kişi hayatını kaybetti.

