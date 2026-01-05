İsrail’den Lübnan’a Hava Saldırıları: Bekaa Vadisi ve Güneyde Hedefler

İsrail, Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ni hedef alan hava saldırıları düzenledi; ölü yok, maddi hasar var, Sağlık Bakanlığı 350+ ölü bildirdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 22:21
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 22:21
İsrail’den Lübnan’a Hava Saldırıları: Bekaa Vadisi ve Güneyde Hedefler

İsrail’den Lübnan’a Hava Saldırıları

İsrail, Lübnan’ın güneyi ve doğusuna bir dizi hava saldırısı düzenledi ve 2024 Kasım’da varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Saldırı Detayları

Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan’ın doğusundaki Bekaa Vadisindeki Ain al-Tineh ve Al-Manara kasabaları ile güneydeki Anan ve Kfarhatta kasabalarını hedef aldığını bildirdi. Yapılan saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı; fakat maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

İsrail ordusu, saldırı öncesi dört kasabanın belirli bölgelerindeki sakinlere derhal tahliye etmeleri konusunda uyarıda bulunmuş ve Hizbullah ve Hamas hedeflerini vuracağını iddia etmişti.

İnsani Etki

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail’in Lübnan’daki hava saldırılarında 350’den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan’ın güneyi ve doğusuna bir dizi hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Lübnan’ın güneyi ve doğusuna bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de 7 Saat Sonra Kurtarılan Ayfer Özmen: Kurtarılma Anları Ortaya Çıktı
2
Düzce Cumayeri'de Kuyuya Düşen İnek Vinçle Kurtarıldı
3
Mardin'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı
4
TEM Otoyolu Esenler'de Otomobil Kamyonete Çarptı: Bariyerlere Çıktı, 2 Yaralı
5
Erdek'te Elif Kumal’ın Aracı Gölden Çıkartıldı
6
Malatya'da ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları